FOTOD | Rahulik ja looduslähedane kodu keset südalinna melu

Kuna köögi pindala on väike ning tarbeesemeid on võrdlemisi palju, sai paigutatud vannitoa ja magamistoa ukse vahelisse elutoa tsooni Praddy konsoolkapike, mille sisse on mugav peita ajakirju, vaase ja muid pisemaid asju, ning mille peal on hea eksponeerida raamitud perepilte ja reisidelt toodud nipsasjakesi.



Kööbimööbel sai loodud põhimõttel, et saaks mugavalt tellitud toitu üles soojendada, kuid et oleks mõnus ka ise kokata. Seetõttu leiab köögitehnika seast funktsionaalse ja ilusa välimusega Boschi kodutehnika, mida täiustavad Decolandi kolmetsooniline pliidiplaat ning Temptechi 19 pudelit mahutava kahetsooniline veinikülmik. Et külaliste vastuvõtt ja kostitamine oleks eriti sujuv, on lisaks saares asuvale veinikülmikule ka saare kohale eritööna tellitud mõlemalt poolt ligipääsetav valgustatud pokaalikapp. See võimaldab mugavalt haarata pokaale nii söögilauda kattes, kuid ka neid hiljem köögis asuvast nõudepesumasinast tagasi kappi asetada.



Erimööblil on oluline roll ka köögi kõrval asuvas magamistoas. Seal täidab ta lisaks valgustatud riidekapi funktsioonile ka ruumi valgustaja rolli. Garderoobkapist, millest võib leida nii juveelisahtleid kui tammepuidust loodud pükstehoidjaid, kasvab välja kõrvalseina kaunistav voodipeats. Selle dimmerdatav LED-valgustus on ideaalne võimalus luua mahe valgustus nii õhtuseks raamatulugemise ajaks kui veidi sumedam taustavalgus öiseks telekavaatamiseks.