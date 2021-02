11 nippi stiilse elutoa kujundamiseks

1. Sega tumedaid ja heledaid värve. Kui elutuba on lumivalge, võib see jätta liialt kliinilise ja isegi igava mulje. Kui see on liiga tume, meenutab see tahes-tahtmata koobast. Tumedate ja heledate toonide segamisel tekib aga tasakaal, mis mõjub alati hästi.

2. Lisa neutraalsetele toonidele kontrasti. Üldjoontes võid eelistada neutraalseid toone nagu näiteks hallid, heledad beežid ja kreemikad toonid. Kontrastiks võid lisada ruumi aga mööbliesemeid, mis toovad sinna värvi ja isikupära. Erinevad aksessuaarid on samuti hea viis interjööri pisut värvi ja elu tuua.

3. Mängi tekstuuriga. Sageli jääb tekstuur ruumi kujundamisel kahe silma vahele. Tekstuur on pigem tuntav kui nähtav ja seetõttu on see oluline elutoa hubaseks muutmisel. Pööra tähelepanu erinevatele materjalidele nagu metall, vill, kivi, klaas, puuvill ja nahk. Ära unusta ka taimi. Hea, soodne ja lihtne viis on alustada padjakatetest ning väikestest aksessuaaridest.