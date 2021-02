Hange.ee – enimkasutatud ehituskeskkond Eestis, üle 25 000 pakkumise aastas!

„Iseteeninduskeskkond hange.ee on esimene valik inimestele, kes on otsustanud hakata ehitama ja otsivad ehitusfirmat,“ tutvustab ettevõtet müügijuht Egne Teearu. „Igal aastal korraldatakse veebikeskkonnas tuhandeid ehitushankeid ja 2020. aastal tehti hange.ee keskkonnas nendele hangetele ehitusfirmade poolt üle 25 000 pakkumise!“

On üsna tavaline, et ehitus- või remonditööde planeerimisel on esmaseks mureks just kogemustega ja hinnatud spetsialisti leidmine. Tihti alustatakse ehitaja otsinguid oma tutvusringkonnast või otsingumootorite kaudu. Pärast kümneid päringuid ja kõnesid selgub aga kurb tõsiasi, et suhtlus erinevate ettevõtetega on aeglane, konkreetse pakkumiseni ei jõuta või veel hullem – vastus jääb sootuks saamata.