Häid nippe, kuidas sinise värviga kodu kujundada

Sinise erinevad varjundid sobivad suurepäraselt kokkusobitamiseks. Eriti hästi toimib see siis, kui kasutada erinevaid siniseid erinevate tekstuuride peal. Sinised toovad üksteist hästi välja ka erinevate mustrite abil. Oluline on siinkohal, et värvidel oleks sarnane alatoon.

Järgmiseks tuleb otsustada, kas ruum peaks olema pigem mugava või ruumika õhkkonnaga. Sealjuures tasub meeles pidada, et tumedamad toonid teevad ruumi palju intiimsemaks kui heledamad.

Näiteks kui tuba on majas põhja- või idapool, siis suure tõenäosusega on seal vähem sooja päevavalgust. Sellisel juhul tasub eelistada soojemate alatoonidega selgemaid siniseid. Kui aga ruum on lõuna- või läänepool, siis saab seal kasutada ka külmemate alatoonidega hallikamaid siniseid.

Tegelikult on keeruline kindlalt öelda, millist sinist on sisekujunduses kõige õigem kasutada. Suuresti sõltub õige värvivalik kahest asjast — ruumi paiknemine ja õhkkond, mida soovid sinna luua.

Üldiselt sobivad sinisega põhimõtteliselt kõik värvid. Kuna sinist värvi kasutades võib puudu olla natuke soojusest, siis mõtle kollase, oranži või punase kasutamise peale.

Kõige klassikalisem valik on aga sinine ja valge. Tulemus on peaaegu alati elegantne ja värske. Veel sobivad sinisega erinevad naturaalsed ja neutraalsed toonid, sealhulgas pruun ja must. Vältida tuleks halli sobitamist sinisega, sest siis võib üldmulje jääda liiga külmaks.

Kas sinine sobib elutuppa?

Kui elutuba kujundama hakatakse, siis sinine värv on üks populaarsemaid valikuid. Sinisega on võimalik edukalt luua rahustav ja elegantne lõpptulemus ruumi, kus võib olla igapäevaselt muidu palju müra. Jällegi on elutuba koht, kus saab edukalt mängida erinevate toonide ja mustritega.

Kas sinine sobib kööki?