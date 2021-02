Kuidas kujundada kodu härja-aastal ning tuua majja õnn ja rikkus?

Kui tahad härja jõudu sel aastal oma kodus rakendada, on oluline meeles pidada, et igal loomal (korduvad iga 12 aasta tagant) on enda põhielement. Lisaks põhielemendile on iga aasta loomaga seotud ka mõni teine element. Härja põhielement on maa. See, kui põhielement ja teine element omavahel kattuvad juhtub iga 60 aasta tagant. See aasta on metallhärja-aasta. Siiski toimivad maa ja metall omavahel hästi ja ühtegi vastuolulist energiat ei teki.