VÕITLUS LIBEDUSEGA | Mida tohib libeduse tõrjeks maha puistata ja mida kindlasti kasutada ei tohi?

Liiv on teine väga tõhus libedustõrje vahend. Seda leidub paljudes kohtades ja liiv on odavam kui sool. Liiva puistamine aitab tekitada mehaanilist libedustõrjet. See tähendab seda, et kui liivaterad jäävad jalanõu ja jää vahele, tekib raskendatud hõõrdumine ning tee ei tundu enam libe. Liivaga ei saa jääd sulatada, kuid libeda vastu aitab ta väga hästi. Nutikamad on seganud soola ja liiva kokku ning sellise seguga ülepuistatud teepind sulatab jääd ja katab selle liivateradega. Miinuspoolena võib välja tuua selle, et kevadel lume sulades jäävad liivatatud teed tolmuseks ja liivaseks ning vajavad lisapuhastust. Samuti ei tasu liivakogusega üle pingutada, sest tahes-tahtmata jäävad liivaterad ka jalanõude külge ning nende igakordsel tuppa tassimisel teeme endale paratamatult ka koristustööd juurde

Üha rohkem on libeduse tõrjeks hakatud kasutama graniitkillustikku. Eelis liiva ees on see, et terad on suuremad ega lähe tuulega lendu. Kuna killustik on eelnevalt sõelutus, ei teki tänavatel pori ega tolmu. Kuna tegemist on piisavalt raske materjaliga, siis ei uhu vihmaveed nii lihtsalt seda ka teelt minema.

Tööpõhimõte on sama, mis liival — jalanõu ja libeda pinna vahele jäävad terad tekitavad suurema hõõrdumise ning teepind ei tundu enam libe. Seda võib puistata nii asfaldile, unikivile kui ka treppidele. 1 kg killustikust piisab libeduse tõrjeks umbes 5 ruutmeetrile.