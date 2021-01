Kasulikke nippe, kuidas pesumasinat puhastada

Suurem osa pesumasinatootjaid soovitavad pesumasinat puhastada korra kuus. Kiire otsing internetis aga paljastab, et suurem osa inimesi ei mõtle oma pesumasina puhastamisele üldse või teevad seda haruharva. Samas leidub muidugi ka neid, kes puhastavad oma pesumasinat sagedamini kui korra kuus. Mõni pesumasin on isegi varustatud spetsiaalse programmiga,mis on mõeldud pesumasina puhastamiseks.

Näiteks valge äädika kasutamine pole mürgine ja see on lihtsasti kättesaadav, mistõttu on see ka paljude eelistus. Samas soovitavad paljud pesumasinatootjad kasutada valgendit või mõnda muud puhastamiseks mõeldud kemikaali.