Tahaks uut kodu! Millised on erinevate variantide plussid-miinused?

Eramaja soetamisele hakatakse tihtipeale mõtlema just perekondlikel põhjustel. Pere suurenedes tahavad paljud korterist majja liikuda ning Ketlin Jundase sõnul vaatavad neljaliikmelised pered umbes 300 000 euro piiresse jäävaid eramuid. Siinkohal tuleb märkida, et jutt käib Tallinna ümbrusest – liikudes Tallinnast kaugemale, hakkavad hinnad ka muutuma. Rääkides maja suurustest, siis keskmine Eesti pere eelistab 120–150 ruutmeetrise elupinnaga hoonet. Aga loomulikult – mida suurem, seda parem!

Kui asukoht kõrvale jätta ja konkreetsemalt maja maksumusest rääkida, siis on Herki Kerde sõnul loomulikult keskmist hinda väga raske öelda. Üldreeglina – rääkides siinkohal just kivimajadest – võib aga Kerde sõnul rääkida umbes 1500 eurost ruutmeetri kohta. Margus Oja lisab, et tegelikult on kesklinnakorteri ja eramaja hinnad ju suures plaanis täpselt samad. Seetõttu valitakse maja eelkõige just elukorralduse põhjal, mitte hinna järgi.