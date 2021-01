Kuidas muuta kodu hubasemaks? Võlu peitub lihtsates asjades

Sisustus ja disain

Foto: Shutterstock

Hallide talveilmadega lausa tekib vajadus hubase ja sooja atmosfääri järele. Kui seda kodus napib, siis on aeg elamine üle vaadata ja olemasolevat mõne detailiga rikastada, sest just pisiasjad on need, mis muudavad maja koduks ja lisavad ruumile iseloomu. Siin on mõned ideed, kuidas kodule sisustuse abil pisut uut ja õdusamat hingamist anda.