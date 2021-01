Millal tuleb kinnisvara müügilt tulumaksu maksta ja millal mitte?

Kui inimene müüb oma alalist või peamist eluaset, siis seda ei ole vaja tuludeklaratsioonis deklareerida, ehk siis see ei lähe aastatuluna arvesse. Kas see on päritud, kingitud, ostetud, tagastatud või ostueesõigusega erastatud, pole siinjuures oluline, ehk siis pole tähtis, kuidas see on omandatud. Peamine või alaline elukoht tähendab seda, et on võimalik tõestada, et see on kasutusel olnud koduna — olemas on elektri- ja kommunaalteenuste arved. Sissekirjutusest üksi ei piisa.