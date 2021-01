Uued korterid Kristiines: Lilleküla asum saab peatselt ühe hubase korterelamu võrra rikkamaks

Korterite koosseisu kuulub valdavalt ka lodža või terrass, mille seinad on viimistletud laudisega ja piirded on lamineeritud klaasist. Sõpruse puiestee poolsel hoone küljel on rõdud üleni klaasitud ja ülemisi klaasseinu on võimalik üksteise järel liigutada, mille lõpptulemusena saab rõduklaasid nagu raamatulehed avatuna sissepoole seina äärde kokku lükata. See on mugav lahendus, mis võimaldab vastavalt vajadusele muuta rõdu ilmastikukindlaks või nautida päikesepaistelisel päeval kohvi värskes õhus.

Samuti on suurt rõhku pandud hoone funktsionaalsusele, et see suudaks vastata kortermaja tulevaste elanike nõudmistele. Näiteks on sissepääsude kavandamisel arvestatud välisuste invanõudeid, mis tähendab, et väliseid treppe majja pääsuks ette nähtud ei ole ja hoonesse on kavandatud erivajadustega inimestele sobiv lift. See lihtsustab oluliselt ka värskete lapsevanemate elu, kel vajadus igapäevaselt lapsevankriga liikuda. Boonusena saab välja tuua sellegi, et liftiga saab liikuda maa-alusesse parklasse, kuhu on planeeritud autoparkla ja panipaigad. Majja on kavandatud eraldi ruum ka jalgrataste hoidmiseks.

Uus hoone suudab vastata nõudliku kliendi vajadustele. Seega on M25 suurepärane valik neile, kel soov elada kesklinna lähedal, kuid samas rahulikus ja rohelises kõrvaltänavas, mis pakub kodutunnet, turvalist privaatsust ja läbimõeldud lahendusi.