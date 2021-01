Looduslikud vahendid siseviimistluses — millal ja kus kasutada lubikrohvi, savikrohvi, tadelakti või hoopis ökotapeeti?

Kui säästvat ehitust ja renoveerimist seostati varem enamjaolt muinsuskaitse alla kuuluvate majadega, siis üha enam jõuab looduse- ja tervisesõbralik mõtteviis ka laiematesse massidesse. Tervisliku elukeskkonna loomiseks ei pea elama ilmtingimata 150 aastat vanas talumajas. Ka uutes elamutes ja kortermajades remonti planeerides võib julgelt vaadata traditsiooniliste ehitus- ja viimistlusmaterhalide poole ning taasavastada vana head lubikrohvi, kaseiinvärvi või hoopis kasutada uudseid keemiavabu ökotapeete. Milliseid materjale iga loodusest ja tervisest hooliv inimene teadma peaks ja mida on lihtne kodus remonttöödel kasutada?

Krohvid ja pahtlid

Hingavad looduslike krohvid on head mitte ainult inimese, vaid ka maja tervisele ning neid kasutades on võimalik luua väga hea mikrokliima ning vältida seente ja hallituse teket. Eriti soositud on lubi- ja savikrohvide kasutamine puitmajades, kus peaks säilitama maja loomulikku hingavust. Krohvide aluspinnaks sobib kasutada õhukest roomatti, mida toodavad ka Eestis mitmed kohalikud ettevõtted. Seest õõnsad pillirookõrred tagavad õhuliikumise ja seovad krohvi. Milline krohv aga valida ja mis vahe neil on?