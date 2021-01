Instagrami kõige populaarsemad "teise ringi" sisustuspoed

Õnneks on meie kodusel Instagrami-maastikul tärganud nii mõnedki põnevad tegijad, kes jagavad ilusaid uusi omanikke otsivaid tarbeesemeid alates praegu väga moes olevast Tallinna Ehituskeraamikatehase toodangust ja Tarbeklaasist kuni oma käega restaureeritud vanade lampide ja kummutiteni välja. Nii mõnedki esemed lähevad nagu soojad saiad. Instagrami kontosid uudistades tundub, et esemed saavad broneeritud vaid mõne tunni jooksul peale postituse tegemist. Vaata lähemalt — äkki leiad enda koju ka mõne omanäolise inspireeriva eseme!

Art No.0 pakub hingega tarbeesemeid nagu vaasid, taldrikuid, tassid ja muud potsikud. Saadaval on omapäraseid “vanaema-kapist-saadud” stiilis esemeid kui ka Tallinna Ehituskeraamikatehase, Tarbeklaasi ning Royal Copenhagen toodangut. Art. No.0-s korraldab ka erinevaid kampaaniaid nagu näiteks “Paku oma hind”, kus igaüks saab meelepäraste esemete eest pakkuda just selle hinna, mis talle hea tundub.

JustNaguUus restaureerib Kalamajas väiksemaid esemeid nagu lambid ja korvikesed kui ka suuremaid esemeid nagu lauad ja toolid. Tundub, et kogu restaureerimise töö tehakse käsitsi ning väga korralikult! Lapsepõlvekodust ja vanavanemate juurest on need samad head Estoplasti lambid väga tuttavad.

Huhh_collection pakub mõnusalt minimalistlikke vintage ja second hand lauanõusid. Hea on ka see, et nii mõndagi eset on mitu tükki, nii et saab näiteks terve kruuside või tasside komplekti kokku. Neile, kes tahavad rohkem eksperimenteerida: omavahel saab sobitada näiteks läbipaistvaid ja tumepruune klaase.