Millal on õige aeg katuselt lund rookida?

Lumerookimise vajaduse määramise muudab keerukaks see, et pole ühte kindlalt numbrit, kui paks lumekiht on katusele ohtlik. Esiteks sõltub lume koormus konstruktsioonidele katuse kaldest ja kujust. Näiteks kui Eestis kehtivate ehitusnõuete järgi peab katus kannatama olenevalt piirkonnast lumekoormust 125-175 kilogrammi ruutmeetrile, siis sümmeetrilistel kuni 30° viilkatustel korrutatakse need normid läbi teguriga 0,8. Mida teravam on viilkatus, seda väiksem on ka lumekoormus kuni 60° kaldeni, kus lume raskuse mõju katusele puudub.