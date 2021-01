FOTOD | Põneva sisekujundusega sajandivanune maakodu saarel

1909. aastal ehitatud maja on piisavalt ruumikas (187 m2) ning lisaks viiele magamistoale mahub sinna ära ka avar köök, suur garderoobituba ja hubane salong, kus kohtuvad põhjamaine kargus ja eksootilistest maadest laenatud detailid.

Sisekujundus on julge ja värvikas ning kokku on sobitatud nii antiiki, 1960ndate mustreid kui ka põhjamaist lihtsust. Kõige aluseks on oskus eri ooperist pärit detaile omavahel kõlama panna.