Lugejate 10 lemmiklugu: nõuandeid ja nippe kodu kujundamiseks

Saunaskäimisel on Eesti kultuuris oma vankumatu koht. Saunas kulges inimese eluring sünnist surmani nind seal ravitseti haavu ja kosutati tervist. Tänapäevalgi on saun lõõgastav ja stressivastane teraapiavahend ning paljude terviseprobleemide puhul tõhus abiline. Soome saun, aurusaun, infrapuna saun, soolasaun, suitsusaun — kõik nad puhastavad ja tervendavad kuid sõltuvalt nende erinevustest on nii elamus kui ka mõju tervisele erinev. Vaatleme lähemalt, millist mõju erinevad saunatüübid tervisele avaldavad! Loe edasi...

Suvekuudel on fookuses aed, kuid päris ära ei tasuks unustada ka meie aastaringseid sõpru — toataimi, potililli ja kasulikke ürte! Lisaks sellele, et taimed pakuvad silmailu, puhastavad õhku ja aitavad uinuda, on osad neist ka suurepärased tujutõstjad ja avaldavad postiivset mõju meie meelele! Loe edasi...

Magamistuba on elamises üks olulisemaid kohti ja piisavalt ruumi peaks seal olema nii lõõgastumiseks kui ka asjade hoiustamiseks. Mida aga teha, kui ruum on piiratud väheste ruutmeetritega ning meenutab oma suuruselt pigem riidekappi? Loe edasi...

Ühe hea aia kujundamine on kui uue korteri või maja sisustamine, põhjalik töö, mis nõuab süüvimist ja paljude otsuste tegemist, rääkimata aktiivselt väljas veedetud tundidest. Üks suur erinevus tasub siiski mainimist — aed ei saa kunagi valmis, see on pidevas muutumises, ja ka loodus ei ole väljakutsetega kitsi. Loe edasi...

Kodu sisustamine on põnev väljakutse, kus oma head mõtted, unistused ja loomingulised oskused mängu panna. Et oma elamisest pilkupüüdev ja visuaalselt harmooniline ruum luua, kuluvad lisaks headele ideedele ära ka mõned sisekujundusalased põhinipid. Nende abil saad vältida levinumaid eksimusi ja jätta sisekujundusest professionaalsema mulje. Loe edasi...

Suurimad vead, mida koju värve valides tegema kiputakse



Koju värve valides on kõige olulisem, et värv oleks hingelähedane ja tunneksime end selle taustal hästi. Kahjuks on aga õige tooni leidmine keerulisem, kui see esmapilgul tunduda võiks. Värvivalikuga puusse panna on väga lihtne, sest nüansse, millega koju värve valides arvestama peaks on küllaltki palju. Värv ei pruugi enamasti jääda selline, nagu värvikaardil, sest see, kuidas värv interjööris lõpuks mõjule pääseb, sõltub paljuski valgustusest ja teistest ruumis olevatest värvidest. Toome välja kõige levinumad vead, mida värvide valikul tehakse ja jagame nõuandeid nende vältimiseks!

Värvid, mis muudavad interjööri visuaalselt väiksemaks ja mida oleks targem vältida



Kuigi värvieelistus peaks lähtuma igaühe enese soovidest ja maitsest, leidub mõningaid värvitoone, mida onparem interjööris mitte kasutada. Põhjus on lihtne — kui mõnel värvil on imeline omadus ruumid suuremaks ja avaramaks “võluda”, siis leidub ka toone, mis teevad ruumi visuaalselt väiksemaks. Seega — kui eesmärgiks on avaralt mõjuv ruum, väldi neid viite värvitooni või kasuta neid vaid kerge aktsendina.

Kümme põhilist viga, mida kööki kujundades tegema kiputakse



Köök on kodu süda ja selle planeerimisel peab olema väga hoolikas. Vahel aga juhtub, et pärast köögi valmimist polegi kõik nii ideaalselt välja kukkunud, nagu algselt tundus. Siin on 10 põhilisemat viga, mida oma köögi ehitamisel kiputakse tegema.

Mida teha, kui aknad "higistavad"?



Ilmselt on paljud märganud, et kohe kui õues pisut külmemaks läheb, kipub ka akendele tekkima kondentsvesi. Millest see tuleb ja mida sellises olukorras ette võtta?

