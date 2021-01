Seitse asjalikku mobiilirakendust, mis on kodu kujundamisel abiks

Rakendusest on võimalik leida kodu kujundamiseks inspiratsiooni, teha päriselt plaane ja osta vajalikke asju. Lisaks on võimalik võtta ühendust mõne Havenly'i sisekujundajaga, kes aitab luua täpselt sellise kodu, millest unistad. Rakenduses on samuti võimalik täita küsimustik, mis aitab jõuda jälile sellele, milline kujundus just sulle kõige paremini sobiks.

See kasutajasõbralik rakendus on ideaalne maja- ja põrandaplaanide loomiseks. On kaks asja, mis toovad selle rakenduse teiste sarnaste seast välja. Üks neist on see, et rakendus arvutab välja vajamineva materjali ja töö umbkaudse maksumuse. Teine asi on aga see, et rakendus on võimeline väheste mõõtmete ja piltidega automaatselt põrandaplaani looma.