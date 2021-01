10 eriilmelist kodu, kust ammutada inspiratsiooni

FOTOD | Moodne metsamaja, kus on hea akusid laadida

Aialapiga suvilate trend, kus end vabal ajal aiatöödega koormata, tundub jäävat minevikku. Praegu projekteerivad arhitektuuribürood kõikjal maailmas aina rohkem pisikesi metsamajakesi, kus ei olegi peale puhkamise midagi muud teha. Kui omanikud parasjagu oma suvekodus aega ei veeda, renditakse elamine teistelegi soovijatele meelsasti välja.

FOTOD | Pisike ja praktiline ratastel suvekodu, millega saab rändama minna

Seda, et ehituskunstis on kõik võimalik, tõestavad Tiny Heirloomi sisustatud vagunelamud, kus olenemata vähestest ruutmeetritest ei saa kuidagi ruumipuuduse üle kurta. Sellesse miniatuursesse kodusse on kavalalt ära mahutatud nii köök-elutuba, vanniga vannituba kui ka magamistuba. Astume sisse!

6 moodsa arhitektuuriga minimaja, mille võib soetada vähem kui 60 000 euroga

Väikemajade tootmise trend on kõikjal üle maailma hoogustumas — kes otsib minimalistlikku suvekodu, kes on väsinud korterielust ja otsib alternatiivi pisikese, kuid igati funktsionaalse ja mugava oma maja näol. Enamus minimaju jõuab tellijani ühes tükis või on nende kokkupanek on üldjuhul sama lihtne, nagu mööbli paigaldamine. Vaatame põnevamaid tehasmaju maailma eri paigust.

FOTOD | Moodsalt põhjamaine elamine Pärnu jõe ääres

Pärnu linnas asuv uus elurajoon paikneb looduskaunis kohas jõe ja jõeäärsete parkide ning terviseradade vahetus läheduses. Sinna on kodu rajanud neljaliikmeline pere: ema, isa ja peatselt kolmeseks saav poisslaps, Briti lühikarvaline kass Hõbe ka.

FOTOD | Hele kodu, kus pole liigsele kohta

See valgusega täidetud 65-ruutmeetrine kodu on kujundatud nii, et igal asjal on siin oma koht. Nii on saavutatud funktsionaalne elamine, kus on mugav olla. 1912. aastal ehitatud hoones on ajastule iseloomulikud kõrged laed, panipaik-sahver, kaunistusega laekarniisid jne. Esile pääseb sajanditagune hõng uues võtmes.

FOTOD │ Soe ja hubane kodu põhjamaises võtmes