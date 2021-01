Väike, kuid sisukas kodu lae alla sätitud magamisoaasiga

Ruumi on valgusküllases korteris 55 ruutmeetrit, siia mahub kolm tuba. Magamistoa rõdult avaneb vaade vaiksesse hoovi. Põrandatel on peamiselt õlitatud kalasabamustriga tammeparkett – aegumatu valik.

Selle kodu südameks on kahtlemata köök, mis asub elutoast eraldi, kuid on piisavalt lähedal ja avatud, tekitades korterist avarama mulje. Pilku püüab hästi planeeritud köök – lisaks on lastud siin ka värvil kõneleda. Tumesinine on siia justkui loodud ja sobib kaunilt tööpinnaga, mis on Carrara marmorist. Õrnroosad kardinad köögis loovad hubase meeleolu.

Elutoastki leiab sinist, mis loob köögimööbliga terviku. Esikust pääseb elutuppa kahe kõrge tahvelukse kaudu.

Magamistubasid on siinses elamises kaks. Laia voodiga magamisase on sätitud kodukontori toa lae alla.

Kontoritoas on ka kitsam voodi. Siia on kujundatud ka praktiline garderoob, mis mahutab kõik vajaliku. Põrand on värvitud halliks ja seda katab pehme vaip.

Vannitoas on klassikaline mosaaikplaat, mis on läbipaistvast klaasist. See loob kerge ja õhulise tunde.

See kena kodu asub Göteboris ja on müügis, vaata rohkem pilte ja infot Alvhem.com.