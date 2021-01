FOTOD | Viis levinumat köögiplaneeringut ja kuldse kolmnurga reegel

Kui üldplaneering on paigas, siis olenemata kujust on hea meeles pidada kuldse kolmnurga reeglit, mis tähendab seda, et paiguta võimalusel pliit, külmik ja kraanikauss kolmnurkselt üksteise suhtes. Lisaks saab jälgida, et kraanikauss ja nõudepesumasin ei oleks üksteisest liiga eemal. Sellega seoses vaata, et kraanikausi alla paigutatud prügikasti lähedusse jääks vähemalt üks tööpind ja et ka köögisaare ääres istudes oleks prahti lihtne ära visata. Ära unusta, et potid pannid oleks pliidi lähedal kappides jmt taoline detailsus.