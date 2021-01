Kollane + must

Mesilasi meenutav värvikooslus võib olla kodu tähelepanupunktiks. Kollane on justkui päikesepaiste, mis mustade tormipilvede tagant välja piilub. Selleks, et kooslus oleks visuaalselt ilus, tasub eelistada halli alatooniga kollaseid.



Kollane + oliivroheline

Üks strateegia värvide kombineerimisel on sobitada kokku kaks visuaalselt erinevat tooni. Näiteks soojad kuldkollased toonid sobivad suurepäraselt jahedama alatooniga oliivrohelisega.



Kollane + hall + pruun

Hall ja pruun on mõlemad neutraalsed toonid, kuid siiski üpris erinevad. Pruun on pigem maalähedane ja hall meenutab betooni. Kombineerides need erinevad värvid ja natuke kollaseid detaile juurde lisades on võimalik enda kodu muuta väga isikupäraseks.



Kollane + hall

See on üks populaarsemaid värvikooslusi, millega on võimalik luua kaasaegseid lahendusi. Soojemat kollast kasutatakse tihti sooneutraalse värvina ja hall on igas mõttes neutraalne värv. Seega on neil väga suur ühine joon, kuid visuaalne erinevus ja kontrast teeb sellest kooslusest väga moodsa lahenduse.



Kollane + sinine + hall

Kollased detailid võivad muuta sinise ja halli koosluse peeneks. Need värvid täiendavad üksteist, samas üllatavad visuaalselt.



Kollane + kreemjas valge + oranž

Kollasega on võimalik ideaalselt tabada seda kohta, mis on kreemja valge ja oranži vahel. Seega aitab kollane seda värviskeemi ühtlasemaks muuta.



Kollane + pruunikashall

Nende kahe värviga on võimalik ruumi luua mõnus, neutraalne ja sõbralik õhkkond. Soe halli-pruuni toon on hea visuaalne vundament, kuhu sobivad peale suurepäraselt soojad ja pigem tagasihoidlikud kollased. Oluline on jälgida värvide alatoone, et kõik omavahel kenasti sobiks.



Kollane + pruun + sinine

Pruun ja sinine on justkui need igavad onud perekokkutulekul, kes igakord samu jutte jutustavad. Kui aga nende sisse lisada natukene kollast, on võimalik kuulda hoopis uusi lugusid. Kolm värvi lõikavad üksteistest kasu ja seepärast töötavadki koos nii hästi.



Kollane + heleroosa