Kodukujundushitid aastal 2021. Milline kõnetab sind?

1. Puit, kivi, metall ja teised naturaalsed materjalid

2021. aasta kõige populaarsem materjal on puit. Lisaks mööblile leiab puidust elemente valgustites ja sisustusaksessuaarides, kasutatakse puitlahendusi põrandal, seintel ja laes. Puidu kõrval kasutatakse ka metalli, eriti mustaks või grafiithalli tooni värvituna. Ka kivipinnad on moes, aga pigem ebatavalise olemusega ja reljeefsed, mitte päris klassikalised.

2. Naha uus tulemine

Moodsad tekstiilid on naturaalset päritolu. Eelmise aastaga sarnaselt on moes samet ja siid, aga ka puuvill, linane, kanepikangas ja teised orgaanilised materjalid. Täiesti uue tulemise on teinud nahk, eriti trendikas on pruuni värvi nahk, seda nii suurtel kui väikestel pindadel.

3. Maalähedased värvitoonid

2021. aasta ammutab inspiratsiooni looduse toonidest: piimjas valge, lavendlililla, metsaroheline, mullakarva pruun, liivatooni beež, aprikoosise pehmusega roosa. Ka erksad aktsenttoonid on laenatud looduskeskkonnast: sinepikollane, terrakotapunane, sidrunikollane, laimiroheline. Aktsenttoone võiks kasutada tagasihoidlikult, väikestel pindadel või detailide esiletoomiseks.

4. Vormide pehmus

Teravus on vormimaailmas kõrvale jäetud, moes on ümarus, ovaalsus ja vormide pehmus. Ovaalseid vorme näeb alanud aastal mitte ainult esemetes, vaid ka näiteks tapeedimustris. Lisaks pehmusele on moes ebatavalised ja ootamatud vormid, sellised, millega me pigem pole harjunud.

5. Struktuursed pinnad

Värvitud seinad ei pea olema igavalt üheplaanilised, pigem võiks luua erinevaid kompositsioone. Kui juba möödunud aasta mood soosis struktuurseid seinapindu, näiteks dekoratiivkrohvi, ebatasast naturaalkivi ja töötlemata puitu, siis sama stiil jätkub ka tänavu, aga ebatasase pinnaga mängitakse ka näiteks mööbli ja valgustite puhul.

6. Suured mustrid

Kui alles hiljuti oli moes tagasihoidlik väikesemustriline tapeet, siis nüüd on suured motiivid tagasi, eriti trendikad on lopsakad taimelehed ja oksad.

7. Praktiline minimalism