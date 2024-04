Viis suurt sisustusviga, mida saab õnneks lihtsasti parandada

Iga kord ei oskagi öelda, mis valesti on läinud. Sa lihtsalt tead, et tuba ei tulnud välja selline, nagu sa soovisid. Tunne pole õige.

Seinavärvi valimine enne kangaid

Kes on pidanud seinavärvi tooni valima, see teab, kui keeruline see võib olla. Kuna tegemist on ühe olulisema otsusega ruumi disainis, võib vaatamata pikale kaalumisele valik siiski valesti minna.