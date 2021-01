Küta õigesti: kuivade puudega, prügivabalt ja süüta ülevalt

Ehitus ja remont

Foto: Unsplash, Kyle Mackie

Kui kodus on sooja saamiseks kamin või ahi, siis käib kütmine praegu täie hooga. Kuidas kütta nii, et võtta sellest maksimum, säästa keskkonda ja rahakotti? Keskkonnaministeerium on kokku pannud tõhusa kütmise ABC.