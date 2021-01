Jupiter + Saturn Veevalajas - tehnoloogia ja innovatsioon

Saturn oli Veevalajas 22. märtsist 2020 1. juulini 2020, peale seda 17. detsembrist 2020 kuni 7. märtsini 2023. Jupiter on Veevalajas 19. septembrist 2020 kuni 28. detsembrini 2021.

Õhumärk Veevalaja on esindatud tugevalt ka sellel aastal. Suurem fookus on inimsuhete, tehnoloogia ja innovatsiooni peal. Ollakse rohkem teadlik enda kogukonnast, seda nii internetis kui ka päris elus. Siin on mõned märksõnad, millised võivad olla tuleva aasta lahendused sisekujunduses.

Targad kodud. Kodus saab asju kontrollida häälega, sensorite või hoopiski puldiga. Nii on võimalik vältida kohti, kuhu mikroobidel on soodne koguneda. Kindlasti saab kodudes näha rohkem vee- ja õhupuhastusseadmeid.

Kodukontorid ja -jõusaalid. Kasutatakse väga palju hübriidseid kujundusi, erinevad lahti ja kokku käivaid lahendusi. Seda seetõttu, et koduomanikel tekib vajadus peita päevaks suuremad mööbliesemed ära, et ruume kodukontorina kasutada saaks. Lisaks eelistatakse trennivahendeid, mida on võimalik kodukujundusele peaaegu, et märkamatult lisada. Oluline on, et kodus oleks võimalik teha kõike - tööd, trenni ja puhata.

Rohkem rõhku pannakse hügieenile. Näiteks hakatakse rohkem kasutama valget, selleks, et inimesed rohkem korda hoiaks. Ühiskasutuses olevates ruumides hakatakse kasutama rohkem antibakteriaalseid materjale.

Populaarsust koguvad minimalism ja ühe värvi kasutamine. Uudse tehnoloogiaga sobivad hästi erinevad hallid, valged ja tumedad sinised.

Uraan Sõnnis - jätkusuutlik eluviis, uued traditsioonid

6. märts 2019 kuni 25. aprill 2026

Inimesed soovivad üha enam minna maale, kus neil oleks enda mets ja maalapike, kus ise toitu saaks kasvatada.