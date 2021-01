12 levinud viga, mis kööki kujundades ette võivad tulla

1. Avatud planeering ei pruugi alati olla parim variant

Avatud planeeringuga köögid ja elutoad on minevikku jäämas. Koduostjad soovivad üha enam, et köök oleks teistest eluruumidest eraldi. Kui plaanid kodu mõne aja pärast müüa, tasub sellele kindlasti mõelda. Kui aga majas juba on avatud plaaniga köök, siis tasub mõelda nii-öelda “poolavatud” planeeringu peale, kus köök on eluruumidest eraldatud näiteks mööbli või taimedega.

2. Võimalusel väldi liiga väikest kööki

Suur köök on paljude unistus ning kodu planeerides ei tasu köögi jaoks jätta vaid tibatillukest nurgakest. Siinkohal on oluline roll tervel kodu pindalal. Kui kodus on näiteks väike köök ja suur söögituba, siis tasub mõelda nende kahe ruumi ühendamisele.

3. Liiga vähe ruumi tööpindadele

Hea köögi planeerimine võtab aega ja oskusi. Üks detail, mida kindlasti planeerimata ei tohi jätta on tööpindade suurus. Ideaalis ei tohiks tööpindade arvelt midagi ohverdada, kuid oluline on, et ruumi jagub nii söögi tegemiseks, nõude kuivatamiseks kui ka väiksema köögitehnika jaoks. Märkimata ei saa jätta samuti seda, et kvaliteetsed tööpinnad on väärt investeering.

Foto: Selle köögi puhul on rõhku pandud mahukatele kappidele, kuid unustatud on tööpind, mida pliidi ja kraanikausi vahel praktiliselt ei olegi.





4. Pole piisavalt hoiustamisruumi

Hoiustamisruumile tuleks mõelda juba köögi planeerimise alguses. Planeerimisel tasub esmalt kirja panna asjad, mille jaoks koht juba olemas on ja siis edasi need, millel veel oma kohta pole. Väiksemates köökides on võimalik rakendada mitmeid erinevaid kavalaid lahendusi.

5. Halb valgustus

Köögis on valgustus olulisel kohal ja on mõned põhiasjad, millele kindlasti tähelepanu tuleks pöörata. Kõige olulisem on see, et tööpinnad oleksid korralikult valgustatud, et toidu valmistamine oleks mugav ja turvaline. Samuti on oluline välimus — miks mitte valida köögisaare või söögilaua kohale mõni uhkem rippvalgusti. Moodsaid kappe saab esile tuua, kui neid alt valgustada.