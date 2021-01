KODUBLOGI | Kokkuvõte eelmisel aastal tehtud töödest elutoast terrassini

Ma siiski ei saa üldse kurta. Kuigi ma tulin vahetult pärast karantiini lõppu ise töölt ära ja olin terve suve kodune ja paljud meie plaanid lendasid uppi, siis ma näen pigem siiski positiivseid muutusi. Me veetsime oluliselt rohkem aega perega koos olles tänu karantiinile, mina õppisin võtma iseendale aega – lugedes, matkates ja kodu sättides.

Ma armastan kodusolemist palju rohkem kui rahvarikkaid üritusi või töölkäimist. Ma olin alati unistanud, et saaksin tööd teha kodukontoris ja ise valida oma tööaega. Selle tõttu valisin ma ka oma eriala – digiturunduse, et saaksin teha oma tööd põhimõtteliselt asukohavabalt. Ainuke asi, millest ma puudust tunnen, on reisimine. Me reisisime ka varem pigem harva, aga nüüd juba on tunne, et tahaks kuskile seiklema minna, seega väga loodan, et uuel aastal selles osas miskit muutub. Aga nüüd, tehtud töödest, mida aasta peale jagus omajagu!

Sahvrikapi ehitamine

Esimene koduprojekt, mille 2020. aastal ette võtsime oli köögis oleva vana ukseava kinni ehitamine. Kuna see ukseava oli nii sügav, siis selle asemel, et see päris kinni panna, tegime sellest kuivainete ja konservide kapi. Natuke oli selle ehitamise ajastus naljakas ka – vaid veidi aega peale selle valmimist oli riik eriolukorras ja inimesed karantiinis ning toidupoes hakkasime käima nii vähe kui võimalik. See lisakapp aitas varutud toiduaineid paremini säilitada ja organiseerida. Lisaks on ta minu meelest nii ilus! Eriti see uks, mille Raredoors meile tegi! Sahvrikapi ehitamisest saad lugeda lähemalt ühest varasemast blogipostitusest.

Vannitoa ehitamine