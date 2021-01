FOTOD | Maakodu ilmega korter linnasüdames

Sisustus ja disain

Foto: Alvhem.com

Kui enamasti on kombeks kujundada maakodud hubaseks ja maalähedaseks ning linnakortereid iseloomustab rohkem modernsem ja minimalistlikum suund, siis selles elamises on kõik vastupidi. Interjööri astudes on tunne, nagu viibiksid mõnes idüllilises metsatalus. Ainus asukohta reetev element on mõnusalt avar rõdu, kust avaneb vaade pulbitsevale linnasüdamele.