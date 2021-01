Glamuur on jälle jõudnud interjööri!

Julget ning isikupärast interjööritrendi kommenteerib OCCO Home müügijuht Julija Steptšenko.



Eklektiline glamuur peegeldab eelkõige isiksust

„Eklektiline interjöör ei ole piiritletav selge stiili või moe raamides,“ kirjeldab Julija trendi vabameelset lähenemisviisi. Kuna eklektilise glamuuri keskmeks on inimene ise, siis reegleid, mida järgida, on pigem vähem kui rohkem. „Eklektilise glamuuri kasutamine on õnnestunud siis, kui interjöör jutustab loo inimesest ning tema karakterist. Lõpptulemuseks on unikaalne muster, kuhu on põimitud elaniku kogemused ja läbielatud sündmused,“ lisab ta.

Julija sõnul on trend just nüüd esile tõusnud omapärasel põhjusel. Siiani ülipopulaarse skandinaaviapärase interjööri eesmärgiks oli tekitada ruum, mis annab võimaluse lõõgastuda ning endaga parem kontakt luua. „Inimesed on nüüd aga aina eneseteadlikumad ning esile on kerkimas inimese individuaalsus ja omapärasus. Maksimalism on seejuures suurepärane võimalus ennast väljendada,“ selgitab Julija. „Miksitakse kokku luksuslikke ning masstoodangu brändide tooteid, ajaloolisi ning kaasaegseid kunstiteoseid, ollakse loomingulised ning nauditakse uusi kogemusi.”

Maksimalism interjööris — kuidas hoida tasakaalu?

„Glamuurses eklektikas ühtse joone hoidmiseks tuleks valida keskpunkt — üks kõige ilmekam või ekstravagantsem ese, näiteks uhke lühter, skulptuur või maal,“ annab Julija nõu. Selle ümber ehitatakse üles ülejäänud kompositsioon, kasutades keskset elementi esile toovaid alatoone ja vorme. „Kõnekaid detaile saab tasakaalustada pehmemate mustrite või toonidega,“ lisab Julija. Samas ei tähenda tasakaal, et ülejäänud interjöör peaks olema tagasihoidlik. Stiilile on samuti omased erksad toonid, suureformaadilised mustrid ning silmapaistvad disainielemendid, näiteks erikujulised peeglid, vaasid, maalid, skulptuurid ja vintage-esemed. „Mööbel võib olla kokku sobitatud erinevatest stiilidest ning ajastutest eeldusel, et kõik sobib kompositsiooniliselt ning toetab ruumilugu,“ lisab Julija.