2021. aasta sisustustrendid elutoas — avatud planeeringu kadumine, lillemustrid ja rõõmsad värvid

Alanud aasta märksõnaks on funktsionaalsus — kui varasemalt tehti tööd väljaspool kodu, siis nüüdseks on puhketoast saanud hoopiski aktiivne töötegemise koht, kus kipuva piirid vaba aja ja tööaja vahel segunema. Lahenduseks on nutikas “peidetud” kontor, mille võid töö lõpetades kapiuste taha ära peita. Eritellimusmööbel kogub samuti populaarsust, sest tulevikutrendid ennustavad suuremat individuaalsuse väljendust ka kodusisustuses. Meie kodud on erinevad, meie isiksused on erinevad nagu ka meie päevakavad. Stampmööbel ei ole alati mugavaim lahendus ning spetsiaalselt ruumi ning vajadustega kohanduv sisustus on kindlasti trend, mis ei kustu niipea — see on mugav, funktsionaalne, isikupärane ja samal ajal ajatu.