Kõige asjalikumad Facebooki grupid, kust otsida sisustus- ja remondinõu

Grupi algatajaks on Katre Palm, kes tuli grupi loomise ideele 2018. aasta aprillis. “Otsisin endale koju kardinaid ja tundsin vajadust mõningate nõuannete järgi. Uurisin Muksula jutunurgast, kas keegi teab taolist gruppi ning kuna kahjuks sel hetkel sobivat keskkonda ei leidnud, tuligi see ise teha. Kutsusin vastajad endaga gruppi kaasa ja nii see algas,” räägib Katre, kuidas meie rahvaarvu arvesse võttes lausa kosmiliselt suure liikmete arvuga grupp loodi. Kuna sisekujundus kõnetab meist enamust, siis oli peale esimest ööpäeva juba ligi 1000 inimest koos ja edasi liikus kõik tõustvas tempos. Tänaseni on grupi parimaks reklaamiks suust-suhu reklaam ja üle poolte uutest liitujatest on kellegi vana olija poolt gruppi kutsutud.

Grupp on mõeldud kahte sorti inimestele — ühed, kellel on küsimused ning teised, kellel on vastused ning selle lihtsa põhimõtte abil on grupp hakanud toimima nõuandegrupina. Jututeemaks on kõik ehitusega seonduv. Keskmiselt käib grupist läbi 15 postitust päevas ning kommentaare on 150 ringis. Üldjuhul on gruppi postitajatel kujunenud välja komme, et kui nad oma küsimusele ammendava vastuse saavad, siis nad eemaldavad postituse, kuid grupi looja Silver Nõmm rõhutab, et liikmed võiksid küsimusi säilitada, sest siis näevad ka uued liitujad, mis muresid varem lahendatud on. Mida aeg edasi, seda jõudsamalt on hakanud grupp kasvama ning praegu ligi 10000 liikmega gruppi lisandub igapäevaselt ca 100 inimest päevas. Grupi idee tekkis sellest, et varasemalt küsisid inimesed erinevat nõu ehitusmaterjalide müügigruppidest ja sellest tingituna valitses teise fookusega gruppides meeletu segadus. Sealt tuligi Silveril idee, et teha asi inimeste jaoks lihtsamaks ja luua eraldi ehitusega seotud küsimuste arutamiseks mõeldud grupp.