Maitsetaimed, mida võib edukalt ka talvel aknalaual kasvatada

Peale külvamise saab maitsetaimi aknalaual kasvatada veel teiselgi viisil: on võimalik osta juba potis valmis kasvatatud maitseroheline, istutada see kodus ümber suuremasse kasvunõusse ja pikendada tema tarbimisaega sellisel moel. Samas kipuvad toidupoest ostetud pottidega maitsetaimed kiiremini närbuma. Turult või aianduskeskusest saadud noored taimed peavad palju kauem vastu.

Maitsetaimede kastmisega peaks olema üsna hoolas, sest näiteks keskküttega korteris kuivab mullapind päris kiiresti kuiva õhu tõttu ära. Kõige asjalikum seemnete niisutamise viis on veepihustiga. Kastekannuga kastes tekib ülekastmise oht või uhutakse seemned sügavale mulda või ühte hunnikusse kokku. Lihtviisil saab külve kasta alles siis, kui nad on tärganud ja veidi suuremaks kasvanud.

Pärast külvide niisutamist veepihustiga, tuleb külvinõule peale asetada valgust läbi laskev ‘katus’. Selleks võib olla kile, klaasitükk või klaasnõu. Spetsiaalsel aknalaua-kasvuhoonel on katus kaasas. Külvide katmine õhukindla ja valgust läbi laskva katusega on vajalik selleks, et seemnete idanemise ajal oleks nende ümber konstantne õhuniiskus ja õhutemperatuur. Kui katusealune kipub liialt ‘higiseks’ minema, tuleb katus korraks eemaldada, veepiiskadest kuivaks raputada ja siis uuesti tagasi asetada, nõnda välditakse külvinõu õhu liigniiskeks muutumist. Külvinõu katust ei panda tagasi enam siis, kui külvid on tärganud ja tugevalt rohetama hakanud.