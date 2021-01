Mida teha, et veetorud talvel kinni ei külmuks? Veetorude soojustamiseks vali õige materjal

Meie kliimas tuleb ette väga madala temperatuuriga ilmasid ning käreda pakasega periood võib kesta mõnel aastal üsna pikalt. Seda tuleb ka torustiku paigaldamisel arvestada. Tänapäeval pannakse uusehitistesse muidugi juba moodsad eelisoleeritud torud. Mida aga teha, kui neid paarkümmend aastat tagasi ehitatud majas pole?

Torude hea tervis algab õigest isolatsioonist. Sageli on aga pilt selline, et täpselt ei saagi aru, mida on veetorude ümber mässitud. Spetsialistid on näinud isegi vatijopesid torude ümber.

Sobivateks isolatsioonimaterjalideks on siiski vahtplastist või kivivillast koorikisolatsioon ja mineraalvill. Viimast kasutati edukalt juba nõukaajal.

Probleemid algavad siis, kui ehituspoest tullakse koju vale tüüpi klaasvillaga, mida juhtub päris sageli. Ja nii mässitaksegi torude ümber sobimatu vill. Inimesed muidugi ei tea, milline neist villadest on mõeldud torude soojustamiseks ning ei küsi ka müüjalt järele. Sageli nurisevad koduomanikud, et mingil kummalisel põhjusel maja välisseina paigaldatud veetorud külmuvad ikka ära, kas siis mässida need sobivasse materjali või mitte. Siin on lahendus üks: majasein tuleb korralikult ja õigesti soojustada, mitte ainult torud. Kui sein hoiab sooja ja tuult, on ka toru soojas.

Häda korral või kohtades, kus ei ole võimalik torusid soojustada, on mõistlik paigaldada küttekaabel. Küttekaabli paigaldamisel tuleb jälgida, et veearvesti juurde tehtaks pikem looge. Torude ja veearvesti isolatsioon peab olema kaitstud niiskuse eest, sest niiskus võib märgatavalt vähendada soojustuse efektiivsust. Mida suurema läbimõõduga on toru ja mida õhem on soojusisolatsioonikiht, seda suurem peab olema paigaldatava küttekaabli võimsus toru jooksva meetri kohta. Kui isolatsioonikiht on vähemalt 50 mm, piisab 10 W võimsusest.