20 nippi, kuidas kujundada pisikest kodu ning muuta see helgeks ja avaraks

Kinnisvara hinnad on linnades jätkuvalt tõusuteel ning väikesed elamised muutuvad kõikjal maailmas aina populaarsemaks. Ka väike kodu võib olla väga lahe, praktiline ja ilus, kui selle sisustus on viimase detailini läbi mõeldud. Jagame nõu, mida väikese elamise kujundamisel arvesse võtta ning mida teha, et see mõjuks suuremalt ja avaramalt, kui ta tegelikult on.