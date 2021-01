Trell, saag ja relakas – kolm asjalikku abilist su kodus

Aku või juhtmega? No ikka akuga

Laias laastus saab kõik kodused tööriistad tänapäeval kätte ka akuversioonidena. Võrreldes juhtmega eelkäijatega on need määratult mugavamad – puurivad puud ja läbistavad valutult tüüblijagu betooni, vannitoaplaadist rääkimata. Nii et pisemad puurimised, ja neid on sinu uues kodus parasjagu, mööduvad valutult. Kui vaja saada auk läbi laepaneeli või kivist välisseina, aitab alati tööriistarent. Akutööriista ostes tasub valida võimekam aku ja et töö pooleli ei jääks, siis teine veel. Ja veel – sama tootja seadmeid ostes on need sageli sarjastatud nii, et üks aku sobib paljudele tööriistadele. Viimane annab võimaluse hankida tulevikus seadmeid ka ilma akudeta – aku hind moodustab suure osa tööriista maksumusest.