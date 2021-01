ÜLEVAADE | Häälkäsklusega koduabilised lihtsustavad sinu elu

Apple lisas iPhone’ile häälkäsklustele reageeriva abilise juba 2011. aastal. Sellega sai kasutaja ilma ekraani puutumata koosolekuid kokku leppida, muusikat valida, erinevat infot otsida ja muid igapäevaseid ülesandeid täita. Nüüd, vähem kui kümme aastat hiljem, on häälkäsklustega abilised jõudud telefonidest kõikvõimalikesse seadmetesse, nagu arvutid, nutikad kõlarid, kellad, kodumasinad jne. Google Home Google Assistantiga saab nutikõlaritelt häälkäsklustega küsida ilma kohta, surfata veebis ja tulesid sisse-välja lülitada, lisaks saab muusikamängimise muuta targaks ja häälega juhitavaks.

1. Vali oma abiline

Sinu esimene abiline on suure tõenäosusega juba olemasoleva nutiseadmega kaasas, olgu selleks telefon, tahvelarvuti või sülearvuti. Populaarsemad abilised on Apple’i seadmetes leiduv Siri, Google’i Assistant, Samsungi Bixby või Amazoni Alexa. Alexa tarkvara on saadaval mitmetes nutitelefonides (näiteks LG, Motorola või Sony) ja ka väga levinud nutikõlarites Amazon Echo. Kui abiline valitud, tuleb lihtsalt tarkvarale oma häält tutvustada, misjärel saab juba lihtsamat elu alustada.