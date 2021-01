Mida pakub köögitehnika viimane sõna?

Ahjud, mis teevad algajale kokale silmad ette



Uusimad ahjud-pliidid ja nende funktsioonid on niivõrd nutikad, et tõsisemad kokandushuvilised neist vast suurt rõõmu ei tunnegi — mis kokkamine see on, kui tehnika kogu töö sinu eest ära teeb. Küll aga võivad nutikatest koduabilistest tunda rõõmu algajad toiduvalmistajad, kes ei tunne end köögis veel teab mis kindlalt. Näiteks on targematel ahjudel sees retseptiraamat — sinul piisab vaid valida, mida küpsetama hakkad, ja edasi valib ahi jube ise vastava kuumutusrežiimi, temperatuuri ja küpsetusaja. Rääkimata siis oma tohutu kõrge hinna pärast poleemikat tekitanud nutiahjust June, mille ülaosas on HD-kaamera, mis tunneb paljud sisestatavad toidud ära, mispeale pakub ahi kohe sobiva programmi.







Massiivsed õhupuhastid peitu



Suured õhupuhastid, mille üle veel mõnda aega siirast rõõmu tundsime, riivavad viimasel ajal, kui köögid on hakanud laienema elutuppa, üha rohkem silma. Muidugi ei ole kobakas disain kuigi eelistatud ka eraldiseisvates köökides, sest õhupuhasti asub teatavasti enamasti kohe silmade kõrgusel. Tootjad on mõistagi ise sama meelt ja mõtlevad pidevalt välja üha uusi, vähem silmatorkavaid lahendusi. Kappi peidetud ja väljatõmmatavatest õhupuhastitest on praeguseks jõutud juba ka nii pliidi kui ka tööpinna sisse integreeritud õhupuhastajateni.



Üha targemad külmkapid



Veel mõnda aega tagasi tundusid vee- ja jääautomaadiga külmikud olevat köögitehnika viimane sõna. Juba paar aastat on turul olnud aga külmkapid, mille ust ei pea niisama lõksutamas käima. On nutikülmikuid, mille sisu kontrollimiseks piisab koputusest ekraanile, aga ka külmikuid, milles peituv kaamera teeb alati enne ukse sulgemist külmkapi sisust foto. Nii saad tööl olles nutitelefonist kontrollida, mida koduteel toidupoest kaasa haarata. Rääkimata sellest, et külmkapil olevat nutiekraani saab kasutada nii teleka ja YouTube’i vaatamiseks kui ka pereliikmetele märkmete jätmiseks.







Väikese pere nõudepesumasin