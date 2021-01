Ehkki nii mõnelegi võib selline digi- ja nutiseadmete pealetung hirmutav tunduda, usuvad teised, et nutikate lahenduste kolimine vannituppa ei tee elu mitte pelgalt mugavamaks, vaid tuleb kasuks ka tervisele ja ohutusele. Kuidas? Mida võib siis tõenäoliselt tuleviku vannitubades kohata?

Peeglid

Võib eeldada, et tulevikus ripub vannitoaseintel nutipeegel. See tähendab, et argised vannitoatoimingud on hoobilt märksa efektiivsemad, sest juuste kuivatamise, hammaste harjamise või näohoolduse kõrvale saate juba ära lugeda nii hommikused värsked uudised, aga ka kontrollida, millist ilma päevaks lubab või ega ei jää teele ummikuid. Teinekord enne magamaminekut aga – miks mitte – vaadata ära hoopis ühe osa oma lemmiksarja. On neidki, kes usuvad, et tuleviku nutipeegel on võimeline jälgima peegli taga seisja tervist ja edastama info terviseprobleemide kohta ka arstile. Nii imelik kui see ka ei tundu, on esimesed nutipeeglid praeguseks juba turul. Näiteks Seura nutipeeglist saab juba lugeda e-kirju, aga ka jälgida ilmateadet ja visata pilgu peale kalendrile.



Kuigi tervisekontroll tundub praegu veel rohkem ulmevaldkonda kuuluvat, on siiski selle kauge eelkäija turul juba täitsa olemas. Selleks on HiMirror, mis hindab kasutaja naha seisundit ja annab soovitusi nahahooldustoodete kasutamiseks.



Vannid ja dušid

Juba on mõtteid veeretatud ka selles suunas, milleks võiks võimeline olla tuleviku dušš või vann. Räägitud on nii nutiduššidest, mis hoiataksid kasutajat, kui pesuvahendid hakkavad otsa saama, kui ka vett säästvatest duššidest ja vannidest. Mõned neist on juba täitsa olemas. Näiteks Orbital Systemsi digitaalne tsirkuleeriv dušš, mis lubab säästa kuni 90 protsenti vett ja kuni 80 protsenti energiat.



Teine, U By Moen Smart Shower võimaldab salvestada endale sobiva veetemperatuuri ja selle kaugjuhtimisega sisse lülitada – nii saate sooja teki alt väljudes otsejalu kuuma duši alla joosta.



Tualetipotid