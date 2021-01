Seitse inspireerivat näpunäidet, kuidas sisustada kodukontor

Sisustus ja disain

Praegusel ajal töötavad paljud meist kodus. Veel enam – seoses kodukontoritega hakkavad mitmed ettevõtted mõistma, et see võib kallite rendipindade asemel olla optimaalne lahendus. Kindlasti on kodus töötamisel mitmeid plusse ja miinuseid. Kuidas aga kodukontorit sisustada, nii et tööproduktiivsus ei kannataks?