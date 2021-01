Kodu kaitsevad terve mõistus ja nutikad turvasüsteemid

• Lukusta välisuks ka siis, kui oled kodus.

• Kui kodust lahkud või magama lähed, sulge aknad ja lukusta uksed.

• Veendu enne oma vara juurest lahkumist, et see on turvalises kohas (näiteks jalgrattad ja muruniiduk kuuris, auto võtmevaba pult vutlaris jne).

• Tea ja tunne oma naabreid! Kaalu koos nendega naabrivalvepiirkonna loomist. Olles kodust pikemalt ära, teavita sellest usaldusväärseid naabreid ja palu neil aeg-ajalt postkasti tühjendada. Kui märkad oma kodupiirkonnas kahtlase käitumisega inimesi, anna sellest teada hädaabinumbril 112.

• Märgista väärtuslikud esemed (näiteks tööriistad, jalgratas, kodutehnika), tee neist fotod ja salvesta need kindlasse kohta. Märgistatud esemeid on varastel raskem edasi müüa ja varga tabamisel on asjade omanikke lihtsam tuvastada.

• Vargusi aitab ära hoida ka see, kui paigaldad valveseadmed või kasutad turvafirma teenuseid.

• Jaga targalt infot selle kohta, kui viibid kodust eemal. Kuna varaste lemmikud on kodud, kus pererahvas on ära sõitnud, ei maksa sotsiaalmeedias avalikult oma puhkusepilte või -plaane jagada. Meistervargale on see nagu küllakutse.

• Vaata, keda oma koju külla lubad. Kutsu külla vaid inimesi, keda usaldad. Tee alati kindlaks, et uksele koputav tundmatu on see, kellena ta end tutvustab.

Allikas: politsei.ee