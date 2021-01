LUUBI ALL | Kodu soojustamine õhutiheda PUR-vahuga

Puresti asutaja Koit Helmrosin rõhutab, et PUR-vahu kõige olulisem eelis ja näitaja traditsiooniliste plaatmaterjalide ees on õhutihedus. Erinevate plaatide paigaldamisel osutubki tihti probleemiks just korrektne paigaldus, mitte aga lahendus kui niisugune.

PUR-vaht jaguneb avatud ja suletud pooridega vahuks ning mõlemal on oma kindel otstarve. Eesti Varaehituse tegevjuht Raul Õuemets toob näiteks, et suletud poorid sobivad reeglina väliskonstruktsioonidele ja avatud poorid pigem sisekonstruktsioonidele, näiteks vaheseintele. „Millegi sulgemiseks selliselt, et külm ja niiskus konstruktsiooni tungida ei saaks, sobib suletud pooridega vaht. Kui see ei ole oluline, näiteks kahe toa vahelise vaheseina või vahelae puhul, kasutatakse aga pigem avatud pooridega vahtu.”

Vahu tihedus on suletud pooril keskmiselt umbes 33–43 kg/m3 ja avatud pooril 8–12 kg/m3. Soojusjuhtivus on suletud pooril reeglina vahemikus 0,020–0,022 W/mK ja avatud pooril 0,037–0,039 W/mK. Väiksem number tähendab paremat tulemust, kuid ajaga see paratamatult veidi suureneb.

Õuemetsa sõnul on näiteks vill iseenesest hea soojustusmaterjal, kuid seda vaid korrektsel paigaldamisel. „Kui seespool on väga hästi teibitud aurutõke ja väljaspool korralikult, tihedalt ja õigete teipidega teibitud tuuletõke ning kuskilt mitte midagi läbi ei lähe, kõik praod on akende, uste, katuse, tuuletõkke ja vundamendi vahel täidetud, siis see ka töötab. Soojustusmaterjalil peab oma funktsiooni täitmiseks olema seespool aurutõke ja väljaspool tuuletõke ning see toobki meid suletud pooridega vahu juurde. Milles tema tohutu eelis seisneb? See täidab korraga kolme funktsiooni: toimib aurutõkkena, tuuletõkkena ja peab omakorda looduses järele proovitud tingimustes kuni 2,7 korda paremini sooja kui vill. Ja seda just sellepärast, et villa paigaldamisel on vead väga kerged tulema just paigaldajate lohakuse või siis oskamatuse tõttu.”

Ka Vello Purre rõhutab, et suletud pooridega polüuretaanvaht annab kaks korda õhema kihiga vähemalt sama tulemuse kui ükskõik milline muu materjal, olgu see siis penoplast, vill, termovaht või avatud pooridega PUR-vaht, ehk maja konstruktsioon tuleb „saledam” kui teiste lahendustega.

Peaaegu kõik konstruktsioonid



PUR-vahuga on soojustatavad sisuliselt igasugused ruumid ja konstruktsioonid, nii puit- kui ka kivimajad, mahutid, angaarid, vundamendid ning katuselaed.