Kuidas lahendada kaasomandi kasutamisel tekkinud erimeelsused?

Nii pole kuigi harv juhus, et probleem jääbki lõpuks kohtuveski jahvatada. Praktikute sõnul on kaasomandiga seotud vaidlused lausa ühed enim inimesi tsiviilkohtusse viivatest põhjustest. Kuidas siis saada hakkama olukorras, kus osa korteriomanikke tahab hoovi muuta parklaks, teised mänguväljakuks ja autod hoopis välja visata, kolmandad eelistavad niitmata heinamaad kui looduslikku grillikohta?

Lühiringkäik interneti nõuandekeskuses vastused.ee näitab samuti, et erimeelsusi kaasomandi kasutamise teemal, mille kohta targematelt peadelt nõu küsitakse, on seinast seina. Kusjuures õigluse otsingul on nii korteriomanikke kui ka ühistu esimehi. Üks kirjutajaist soovib teada, mida teha, kui üks korteriomanik pargib auto haljasalale maja seina äärde ega võta teisi kuulda (näide 1). „Kuidas on võimalik seaduslikult ühe elaniku ühisalale ladustatud vanast mööblist lahti saada?” küsib teine (näide 2). Kolmas uurib, kas ta võib naabriga läbi rääkimata teha oma hooviosale värava autoga sissesõiduks (näide 3). Need on muuseas ainult mõned näited.

Vaja konsensust

Eesti korteriühistute liidu jurist Margus Saulep tõdeb, et selles, kuidas kaasomandit kasutatakse, peavad korterite omanikud tõepoolest omavahel ise kokku leppima. „Ekslik on lähenemine, et kõiki kinnisasja kasutamise keskseid küsimusi saab lahendada enamuse otsustega. Korteriomanike üldkoosolek ei saa otsustada häälteenamusega küsimusi, milleks on vajalik korteriomanike kui kaasomanike kokkulepe. Näiteks ei oleks kohane jaotada korteriomanike üldkoosolekul parkimiskohti või määrata, kus üks või teine omanik võib enda küttepuid hoida,” selgitab Saulep.