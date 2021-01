FOTOD | Nutikate lahendustega täidetud pisike korter pealinna tuiksoonel

Ühetoaline stuudiokorter koosneb ühest ruumist, kus on erinevatesse tsoonidesse jaotatud magamisala ja istumisala, väike köök ja garderoob ning vannituba. Kuigi stuudikorterid on pindalalt üsnagi väikesed, ei tähenda, et ruum peab olema mööblit täis. Disainer Carolyna Kodari sõnul tuleb pisikese korteri puhul planeering ja plaanitav lahendus põhjalikult läbi mõelda. Suurimaks väljakutseks on küsimus, kuidas oleks võimalik ruumi maksimaalselt ära kasutada. Et korter mõjuks avara ja hubasena, tuleb iga ruutmeeter targalt ära kasutada.

Planeering

Das Hausi näidiskorteri siselahenduse väljatöötamisel oli eesmärgiks, et korter saaks esinduslik ja väljapeetud, samas läbimõeldud ja hubane. Toa ühte seina planeeris Carolyna eritellimusmööbli, mis on seina ulatuses liigendatud, et see ei mõjuks liiga massiivse ja rõhuvana. Esiku osas on kapid vähem sügavamad, mille tulemusena on esikus rohkem ruumi. Istenišši lisati taustavalgustusega peegel, mis lisab ka toa kaugemasse ja pimedamasse nurka lisavalgust. Garderoobi osas läheb erimööbel sügavamaks ning toa kõrgus on maksimaalselt ära kasutatud. Garderoob ja köögi otsustati üksteisest eraldada valgustusega riiuliga.

Köök on ära peidetud nn. ’’pocket’’ uste taha, mis väikese korteri puhul on hea lahendus — voodis ärgates ei teki nii tunnet, et oled köögis. ’’Pocket’’ uksi on võimalik söögitegemise jaoks erimööblisse sisse lükata. Muul ajal, kui kööki ei kasutata, on võimalik köök jälle uste taha täiesti ära peita. Kööki on küll pisike, kuid sinna on arvestatud kõik vajalik söögi tegemiseks — külmik, nõudepesumasin, segistiga valamu, pliit, mikro-kombiahi ning koht kohvimasina, veekeetja ja rösteri jaoks.

Elutoa osas muutus erimööbel taas vähem sügavamaks ning lisaks TV kapile lisati sektsiooni kodukontori kohustuslik detail — töölaud.

Toonid ja materjalid