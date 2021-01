Fotovõistlus “Pühad minu kodus“ — anna hääl oma lemmikule!

Konkursile pildid saatnud Meeli ütleb, et nende perele liigselt kaunistatud kodu ei meeldi ja nii on sel aastal hoitud tagasihoidlikku joont — ehitud kuusk, päkapikud kuuse all ja isetehtud pärg kõrkjatest. Pühade juures peetakse kõige olulisemaks selle nautimist — tasast kulgemist ja rahulikkust.

Soojas ja hubases Rämmi talus armastatakse pühadeks kodu kaunistada maalähedases võtmes ning kaunistuste puhul on kasutatud looduslikke materjale. Et vältida ületarbimist, siis on uueks tuunitud ka vanad jõulukaunistused — vana sinine vaas värviti mustaks ja jõulukuulid isetehtud “kriidivärviga” ( ehk seinavärv+sooda) valgeks. Elutoas püüab pilku põnev kuuseokstest ja patareitoitel valgustulukestest kompositsioon lühtri küljes. Pildiraamidesse on sätitud kuivanud hortensiad ja sõnajalad ning nende kõrvale on meisterdatud kõrrelistest pärg.

Pühadenurga keskmes on Kanada potikuusk. Pildid saatnud Anna-Liisale meeldis mõte, et tegemist on ikkagi elustaimega, mida on õige hooldamise korral võimalik hiljem uuesti maha istutada. Boonusena ei aja potipuu peaaegu üldse okkaid. Küll aga sooviti tuppa mõnusat ja ehedat kuuselõhna, mistõttu on vaasis paar kuuseoksa. Jõulupuu on dekoreeritud valgete, hõbedaste ja punaste ehetega, mis sobivad interjööriga. Kaunistamisega ei tahtnud üle pingutada, pigem on au sees tagasihoidlikud ent ühtse stiiliga dekoratsioonid, sest kodu juures peamine hubasus-õdusus ja seda eriti jõulude ajal.

5. Käbikuusk ja teised ise tehtud kaunistused

Konkursile saatis pildid perekond Pärnust, kes võtavad jõuludest kõik mis võtta annab ning ka kodu kaunistamisele pööratakse palju tähelepanu — pühadekaunistusi leiab nii erinevatest tubadest kui ka aiast. Lisaks traditsioonilisele kuusele ja jõulutulukeste ülesriputamisele meeldib perele igal aastal erinevaid dekoratsioone välja mõelda — tänavu sai valmis meisterdatud käbidest kuusk ning ka aknadekooridega on palju vaeva nähtud.

6. Loominguliselt ehitud kodu

See kodu on ehitud tõeliselt loominguliselt — et elavat kuuske selles peres maha võtta ei taheta, siis mõeldakse igal aastal, millest ise alternatiivne jõulupuu valmis meisterdada. Sel aastal muudeti jõulupuuks üks mannekeen. Lisaks said pühaderüüsse seatud ka trepipiirded ja isetehtud koeramaja õues.

7. Küünlavalguse ja tuledesäraga täidetud kodu

Selles kodus luuakse jõulumeeleolu igal aastal esimeseks advendiks. Teisele korrusele viivale trepile paigutatakse käbidest meisterdatud kuusk, mis on kaetud kullavärvi ning lipsukeste ja pärliketiga. Kaminahi on peres väga oluline ning kui seal ei põle just tuli ja söed ei hõõgu, on pilgupüüdjaks teeküünlad kaminaserval. Kamina kõrval piilub isemeisterdatud päkapikk. Ka magamistuba ei ole jäetud tähelepanuta — lisaks igal majaaknal säravatele advendiküünaldele ilutseb kauni puukese kõrval jällegi isevalmistatud päkapikumehike, kel kaunistuseks kasutult seismajäänud nööbid. Pikad talveõhtud saavad sisustatud lugemisega ning hubasust luuakse lugemisnurka riidest päkapikkude ning punase diivanipadjaga. Lauda kaunistab kodukootud jõululinik. Päkapikuteema jätkub ka õues, kus nad on end sättinud küünlavalguse ja kanarbikkude kõrvale piiluma. Loomulikult ei puudu punakuued ka jõulupuult. Selles peres on jõulukuu kauneim aastas ja seda nautida saab üksnes siis, kui pime aeg on täidetud küünlavalguse ja jõulusäraga.

8. Kodu kui kaunis talvemuinasjutt