Fotovõistlus „Pühad minu kodus“ | Kodu, kus on tähtsal kohal jõulutraditsioonid

Konkursile saabusid pildid kodust, kus peetakse jõulutraditsioone väga au sees. Suurt elevust tundes sätitakse kodu jõuluehtesse juba esimeseseks advendiks. Kaunistused on kogunenud aastate jooksul või kingitud ning iga-aastase jõuluostuhullusega kaasa ei minda. Selle asemel püütakse elus hoida lapsepõlvest pärit jõulutraditsioone ja neid endagi lastele edasi anda. Näiteks tehakse piparkoogitaigen alati ise ja pärast küpsetamist kaunistatakse need isetehtud valge ja punase glasuuriga. Jõulud on täis maagiat ning oma kodus on need kõige mõnusamad ja ilusamad!