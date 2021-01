Fotovõistlus „Pühad minu kodus“ | Laste mänguasjadega ehitud kuusk ja värvikas aed

Selles kodus kaasatakse pühadeks kodu kaunistamise juurde lapsi ning nii on ka ehted pisut teistsugused — kuuse otsast võib leida mõne põrsa või hoopis dinosauruse. Koos tegemisel on suur tähtsus pühadeajal — need peavad olema lõbusad ja tooma veel rohkem rõõmu kui kingitused, sest see on mida mäletatakse terve elu. Õue seatakse igal aastal lastele sisse päris oma jõulumaa, mis oleks nii uhke, et silmad löövad särama — nii jäävad mällu rõõmsad mälestused lapsepõlvest.