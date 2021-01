Fotovõistlus „Pühad minu kodus“ | Küünlavalguse ja soojusega täidetud kodu

Fotovõistlus 2020

Foto: Pühad minu kodus 2020 / Martin

Pimeda aja saabudes sätime oma kodud hubasemaks ja kõrghetkeks on mõistagi jõuluaeg. Käimas on moodnekodu.ee fotovõistlus “Pühad minu kodus“, kus lugejad said kuni 2. jaanuarini saata inspireerivaid pilte oma jõulumeeleolus kodust. Täna ja homme avaldame veel põnevamaid konkursile saabunud kodusid ning 4. jaanuari õhtul läheb käima rahvahääletus. Võitja selgub lugejate ja žürii koostööl 11. jaanuaril ning auhinnaks on eksklusiivne ööbimisega õhtusöök maalilisel Viirelaiul väärtusega 378 eurot!