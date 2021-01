Fotovõistlus „Pühad minu kodus“ | Kadakalõhnalised pühad

Konkursile pildid saatnud Liis ütleb, et pühade ajal on kõige tähtsam olla oma perega koos ja oma hubases keskkonnas. Enda pühadeaegsesse elamisse on hubasust loodud tagasihoidlike kaunistustega. Suure kuuse asemel on vaasidesse seatud kadakaoksad ning kaunistatud need päkapikkude, kellukeste ja lindudega. Õdusat meeleolu lisavad ka laternad.