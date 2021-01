Fotovõistlus „Pühad minu kodus“ | Pühademeeleolus elamine 140 aastat vanas karjamõisas

Konkursile saabusid pildid ühest põnevast elamisest, mis on sisse seatud 140. aastat vanasse karjamõisa ning mis on koduks olnud 100 aastat ühe pere kolmele põlvkonnale. Interjööris on püütud sobitada kaasaet vanaaegsega ning pühade ajal on samuti traditsioonid au sees — klassikaline jõulukuusk ning hubasust loovad küünlad. Õuest leiab spetsiaalselt jõuludele mõeldes sinna aastaid tagasi metsast toodud pisikese kuuse, mis on nüüdseks sirgunud ilusaks jõulupuuks!