Fotovõistlus „Pühad minu kodus“ | Kodu, kus on au sees naturaalsed materjalid

Konkursile laekusid fotod ühest toredast kodust, kus kasvavad kaksikud ning kaksikute teemat on põimitud ka sisustusse — kaks diivanit, kaks lillepotti, kaks vaasi jne. Jõuludeks kodu ehtimisele on alati kaasatud ka lapsi, kellel on võimalus kuuske ehtida just nii, nagu neile meeldib ja seda juba päris väikesest peale. Paljud kuuseehted on ise tehtud, heegeldatud või siis vildist välja lõigatud. Sel aastal õnnestus leida ka õlgedest tehtud vahvaid ehteid. Alati on eelistatud kodu kaunistada naturaalsete materjalidega, käsitööga ja ise meisterdatud esemetega.